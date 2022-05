Forum du développement durable littoral

2022-09-24 – 2022-09-25 La ville de Ouistreham vous convie au Forum du Développement Durable Littoral.

De nombreuses animations et expositions vous seront proposées aux quatre coins de la ville.

Plus d'informations à venir sur le site de Ouistreham.

