Forum du cercle généalogique du Pays de Caux Fontaine-le-Dun, 11 juin 2022, Fontaine-le-Dun.

Forum du cercle généalogique du Pays de Caux Salle Bourvil Rue André Raimbourg dit Bourvil Fontaine-le-Dun

2022-06-11 10:00:00 – 2022-06-12 18:00:00

Fontaine-le-Dun Seine-Maritime Fontaine-le-Dun

Les 30 ans du Cercle Généalogique du Pays de Caux Seine-Maritime, avec la présence de la Fédération Française de Généalogie, de l’Union des Cercles Généalogiques et Héraldiques Normands avec les cercles affiliés, les Cercles généalogiques de Seine-Maritime, les Archives Départementales de Seine-maritime, les Service Historique de la Défense.

Présentation des activités des associations avec un thème : Mouvements de populations et industries (textile) dans le Pays de Caux fin 19ème siècle et début 20ème. Conférences sur les deux jours. D’autres associations seront aussi présentes dont “le Pucheux” et l’Univeristé rurale cauchoise”.

De 10h à 18h, salle André Bourvil. Entrée libre

info@geneacaux.org +33 9 53 16 76 76 https://www.geneacaux.fr/spip/index.php

Salle Bourvil Rue André Raimbourg dit Bourvil Fontaine-le-Dun

