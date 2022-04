Forum du Bien Vieillir Thue et Mue Thue et Mue Catégories d’évènement: Calvados

Thue et Mue

Forum du Bien Vieillir Thue et Mue, 15 avril 2022, Thue et Mue. Forum du Bien Vieillir Le Studio 12 place des Canadiens Thue et Mue

2022-04-15 – 2022-04-15 Le Studio 12 place des Canadiens

Thue et Mue Calvados Le vendredi 15 avril 2022 de 10h à 17h se déroulera la première édition du Forum du Bien Vieillir, au Studio à Bretteville-l’Orgueilleuse.

Organisé par la commune de Thue et Mue et le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) en collaboration avec différents partenaires, ce Forum vous permettra de découvrir comment profiter pleinement de votre retraite. Mais pas seulement…

Professionnels et associations seront présents pour informer les visiteurs (retraités, séniors, aidants, familles…) sur la santé, le bien-être, les loisirs et le maintien à domicile. Des ateliers et des conférences auront lieu gratuitement, sur inscription au : 06.99.15.75.79 ou au 06.24.63.53.08 Dans le cadre du Forum du Bien Vieillir qui déroulera le vendredi 15 avril 2022, le film “Le Sens de l’Âge” de Ludovic VIROT sera diffusé le jeudi 14 avril à 16h (gratuit, sans inscription) à l’Hôtel de Ville de Thue et Mue à Bretteville-l’Orgueilleuse.

Tout le programme à retrouver ici.

Tout le programme à retrouver ici.

Source : Commune de Thue et Mue Le Studio 12 place des Canadiens Thue et Mue

