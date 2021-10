Coignières Salons Antoine de Saint-Exupéry COIGNIERES, Yvelines Forum des transporteurs Salons Antoine de Saint-Exupéry Coignières Catégories d’évènement: COIGNIERES

Yvelines

Forum des transporteurs Salons Antoine de Saint-Exupéry, 12 octobre 2021, Coignières. Forum des transporteurs

Salons Antoine de Saint-Exupéry, le mardi 12 octobre à 09:00

**Venez découvrir les différents métiers du transport de voyageurs !** Des emplois de conducteurs de car ou encore d’agent d’ambiance sont notamment à pourvoir. Des sociétés spécialisées dans le transport de voyageurs seront présentes. Venez les rencontrer ! SAVAC, les Cars Perrier, les Cars Hourtoule, les Cars Dominique, Keolis, Transdev, AFTRAL (formation), le centre de formation Couturier, Wotan (formation), la Cité des Métiers, Pôle Emploi _Pass sanitaire et port du masque obligatoires_

Participation gratuite

Organisé par la Ville de Coignières, en partenariat avec SQY, Pôle Emploi et la Cité des Métiers Salons Antoine de Saint-Exupéry 11 avenue Marcel Dassault – 78310 Coignières Coignières Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-12T09:00:00 2021-10-12T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: COIGNIERES, Yvelines Autres Lieu Salons Antoine de Saint-Exupéry Adresse 11 avenue Marcel Dassault - 78310 Coignières Ville Coignières lieuville Salons Antoine de Saint-Exupéry Coignières