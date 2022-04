Forum des tout-petits Hôtel de Ville, 14 mai 2022, Versailles.

Forum des tout-petits

Hôtel de Ville, le samedi 14 mai à 10:00

Se rencontrer, partager les connaissances, aider à l’accompagnement des 3 premières années de l’enfant, promouvoir les initiatives de prévention précoce, délivrer astuces et conseils : voilà les objectifs de cette journée d’échange encadrée par 50 professionnels de la petite enfance. Puéricultrices, infirmières, éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, assistantes maternelles libres, agents sociaux et techniques se mobilisent pour l’occasion aux côtés des crèches associatives pour proposer aux parents et aux enfants un beau moment de convivialité.

Ma journée bien-être et jeux: parents, enfants et professionnels de la petite enfance se retrouvent autour d’ateliers ludiques et informatifs.

Hôtel de Ville 4 avenue de Paris 78000 Versailles



