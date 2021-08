Paris Espace des Blancs Manteaux île de France, Paris Forum des Sports LGBT+ Espace des Blancs Manteaux Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Forum des Sports LGBT+ Espace des Blancs Manteaux, 11 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 11 au 12 septembre 2021 :

samedi, dimanche de 13h à 19h

gratuit

Comme chaque année, la FSGL, ses associations et ses partenaires vous accueillent à la Halle des Blancs Manteaux pour présenter leurs actions, leurs univers sur leurs stands ou à travers des démonstrations (sous réserve de conditions sanitaires). La Fédération Sportive Gaie et Lesbienne vous convie à sa nouvelle édition de son Forum des Sports LGBT+ avec plus de 60 associations LGBT présentes sur tout le territoire français. Venez découvrir les sports d’eau, de raquettes, outdoor, de ballons…. Événements -> Salon Espace des Blancs Manteaux 48 Vieille du Temple Paris 75004

1 : Saint-Paul (384m) 11 : Rambuteau (498m)

Contact :FSGL info@fsgl.org https://www.facebook.com/fsgl.org Événements -> Salon Étudiants;Queer Lgbt;Urbain;Solidaire;Sport

Date complète :

2021-09-11T13:00:00+02:00_2021-09-11T19:00:00+02:00;2021-09-12T13:00:00+02:00_2021-09-12T19:00:00+02:00

Illustration facebook

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Espace des Blancs Manteaux Adresse 48 Vieille du Temple Ville Paris lieuville Espace des Blancs Manteaux Paris