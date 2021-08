Forum des sports et loisirs 2021 Évran, 8 septembre 2021, Évran.

Forum des sports et loisirs 2021 2021-09-08 15:00:00 – 2021-09-08 19:00:00

Évran Côtes d’Armor Évran

Cette année, le forum des associations change de nom et devient le forum des sports & loisirs. Il aura lieu le mercredi 08 septembre de 15h à 19h, à la salle Jean de Beaumanoir. Une quinzaine d’associations et de bénévoles seront présents pour vous présenter leurs activités. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges : sport, bien-être, musique, théâtre, dessin, pêche, culture, DIY, modélisme, couture, catéchisme, échange local etc. Des conseillers municipaux et des bénévoles seront aussi présents pour vous parler des diverses activités de bénévolat proposées (maraîchage, fleurissement, chemins etc.)

Entrée libre et gratuite.

+33 2 96 27 40 33

Cette année, le forum des associations change de nom et devient le forum des sports & loisirs. Il aura lieu le mercredi 08 septembre de 15h à 19h, à la salle Jean de Beaumanoir. Une quinzaine d’associations et de bénévoles seront présents pour vous présenter leurs activités. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges : sport, bien-être, musique, théâtre, dessin, pêche, culture, DIY, modélisme, couture, catéchisme, échange local etc. Des conseillers municipaux et des bénévoles seront aussi présents pour vous parler des diverses activités de bénévolat proposées (maraîchage, fleurissement, chemins etc.)

Entrée libre et gratuite.

dernière mise à jour : 2021-08-03 par