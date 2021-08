Cœur de Causse Cœur de Causse Cœur de Causse, Lot Forum des Sports à Labastide-Murat Cœur de Causse Cœur de Causse Catégories d’évènement: Cœur de Causse

Cœur de Causse Lot La Communauté de Communes du Causse de Labastide Murat vous donne rendez-vous le dimanche 12 septembre pour son 6ème Forum des Sports à l’Espace Murat.

Des animations seront proposées tout au long de la journée pour offrir aux habitants un moment festif, sportif et convivial. Seront notamment présents les Pompiers du Lot (SDIS) et la Prévention routière Comme chaque année, les associations du territoire seront présentes pour échanger avec le public sur les activités qu’elles proposent : tennis, basket, badminton, zumba, Crossfit, gym tonic, spéléologie… A noter que des petites nouveautés se sont ajoutées au programme : tir à l’arc, marche nordique, escalade, canoë et équitation. L’occasion de découvrir de nouvelles disciplines et peut-être de s’inscrire pour la nouvelle année sportive ! contact@cc-labastide-murat.fr +33 5 65 20 08 50 La Communauté de Communes du Causse de Labastide Murat vous donne rendez-vous le dimanche 12 septembre pour son 6ème Forum des Sports à l’Espace Murat.

