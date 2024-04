FORUM Des solutions dédiées à la responsabilité sociétale des entreprises Le Village by CA Côtes d’Armor Ploufragan, mardi 7 mai 2024.

L’association Rich’ESS et Le Village by CA organisent un événement visant à favoriser les échanges entre les structures de l’économie sociale et solidaire et les entreprises.

Cet évènement donne l’occasion aux entreprises du territoire, quelle que soit leur taille et leur secteur d’activité, de tisser des liens avec des structures offreuses de solution, leur permettant ainsi d’engager leurs transitions et d’avoir des clés pour agir concrètement !

Gouvernance, RSE, inclusion et diversité, qualité de vie au travail, économie circulaire, transition énergétique, ancrage territorial…Les entreprises qui se posent ces questions et/ou qui proposent des solutions responsables vont se (re)découvrir et pouvoir co -construire de nouveaux partenariats innovants et de renforcer leur démarches RSE.

Le Village by CA Côtes d’Armor 9 rue du plan 22440 ploufragan Ploufragan 22440 Côtes-d’Armor Bretagne

