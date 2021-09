Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages, Var Forum des services à la personne Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages

Forum des services à la personne 2021-09-21 13:30:00 13:30:00 – 2021-09-21 17:00:00 17:00:00 Centre Robert Guillemard 190 avenue Robert Guillemard
Six-Fours-les-Plages

Six-Fours-les-Plages Var Organisé par le CCAS en partenariat avec le Pôle emploi, le forum regroupera une vingtaine de stands d’employeurs mais aussi de professionnels de la formation. evenementiels-ccas@mairie-six-fours.fr +33 4 94 34 94 50 dernière mise à jour : 2021-09-16 par

Lieu Six-Fours-les-Plages Adresse Centre Robert Guillemard 190 avenue Robert Guillemard Ville Six-Fours-les-Plages