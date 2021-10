Saint-Orens-de-Gameville Espace Lauragais Haute-Garonne, Saint-Orens-de-Gameville Forum des Seniors – Vendredi 8 octobre Espace Lauragais Saint-Orens-de-Gameville Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Futurs ou déjà retraités, rencontrez en un même lieu des exposants qui vous proposeront des solutions ou des offres adaptées dans de nombreux domaines : services à la personne, santé, bien-être, assurance, retraite, mutuelle, habitat, sécurité, loisirs… **_Une manifestation organisée par le CCAS de Saint-Orens et son Réseau Gérontologique_** **_Entrée gratuite / Pass sanitaire obligatoire_**

Renseignements

Le forum Seniors de la Ville de Saint-Orens a pour mission de guider et d’informer les seniors et leurs proches dans leur quotidien et leurs loisirs pour préparer leur retraite ou bien la vivre. Espace Lauragais Rue des sports, 31650 Saint-Orens-de-Gameville Saint-Orens-de-Gameville Haute-Garonne

