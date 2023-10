Cet évènement est passé Venez fêter la Science au Forum des Sciences Forum des Sciences Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Venez fêter la Science au Forum des Sciences Forum des Sciences Villeneuve-d’Ascq, 14 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Venez fêter la Science au Forum des Sciences 14 et 15 octobre Forum des Sciences Entrée libre RENDEZ-VOUS AU VILLAGE DES SCIENCES

Le Forum départemental des Sciences propose sur son site un Village des Sciences rassemblant des partenaires, conférenciers, chercheurs, acteurs culturels… pour la mise en place d’expositions, d’animations, de spectacles, de conférences autour de la thématique nationale « Science et Sport ».

Gratuit, pour adultes & enfants – sans réservation

Pour découvrir cette programmation en détail, cliquez ici : https://bit.ly/46K0U9G Horaires Samedi 14 et dimanche 15 octobre de 14h à 18h. Forum départemental des Sciences

1 place de l’Hôtel de ville, 59650 Villeneuve d’Ascq.

Téléphone : 03 59 73 96 00

