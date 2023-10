LÉONARD DE VINCI au Forum départemental des Sciences à Villeneuve d’Ascq Forum des Sciences Villeneuve-d’Ascq, 11 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

LÉONARD DE VINCI au Forum départemental des Sciences à Villeneuve d’Ascq 11 octobre 2023 – 25 février 2024 Forum des Sciences Réservation possible, 8€, gratuit pour les moins de 26 ans

Une exposition interactive

Peintre, dessinateur, ingénieur et architecte, Léonard de Vinci se place à la croisée des arts et des techniques par la diversité et la pluridisciplinarité de l’ensemble son œuvre.

Ses travaux nous ont fourni un héritage intellectuel et culturel qui nous fascine encore aujourd’hui.

L’exposition « Léonard de Vinci : à la croisée des arts et des sciences » propose un parcours immersif de découverte de son univers grâce à des reproductions d’une partie de ses peintures, dessins, croquis…

Des interprétations 3D modernes de certains de ses dessins techniques montrent comment Léonard de Vinci s’inspirait des savoirs artistiques et techniques de son époque pour ses travaux.

En parcourant l’exposition, vous découvrirez ses différents champs d’activités et sa préoccupation de représenter le plus fidèlement le monde qui l’entourait.

L’exposition se présente sous forme d’un circuit explorant l’univers de Léonard de Vinci :

• Léonard de Vinci, peintre

• Léonard de Vinci, architecte et urbaniste

• Léonard de Vinci, ingénieur civil et militaire

• Léonard de Vinci, l’art du vol

• Léonard de Vinci et l’anatomie

• L’héritage de Léonard de Vinci

Durant votre visite, vous découvrirez comment Léonard de Vinci, par sa vision humaniste, incarne l’esprit de son époque, la Renaissance, prémices de l’histoire moderne.

Une exposition conçue et réalisée par le château du Clos Lucé – parc Leonardo da Vinci.

Forum des Sciences 1 Place de l’Hôtel-de-Ville, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0359739600 »}, {« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/3RNXzlT »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T14:00:00+02:00 – 2023-10-11T18:00:00+02:00

2024-02-25T14:00:00+01:00 – 2024-02-25T18:00:00+01:00

