Exposition Léonard de Vinci Forum des sciences Villeneuve-d’Ascq, 7 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Exposition Léonard de Vinci 7 octobre 2023 – 24 août 2024 Forum des sciences Payant – Réservation possible au 03 59 73 96 00 (groupe)

Du 7 octobre 2023 au 24 août 2024 au Forum des Sciences, découvrez l’œuvre artistique et technique de Léonard de Vinci avec « Léonard de Vinci, à la croisée des Arts et des Sciences ». Une exposition conçue et réalisée par le château du Clos Lucé – parc Leonardo da Vinci en partenariat avec le Forum départemental des Sciences.

L’exposition se présente sous forme d’un circuit explorant l’univers de Léonard de Vinci :

Léonard de Vinci, peintre

Léonard de Vinci, architecte et urbaniste

Léonard de Vinci, ingénieur civil et militaire

Léonard de Vinci, l’art du vol

Léonard de Vinci et l’anatomie

L’héritage de Léonard de Vinci

Durant votre visite, vous découvrirez comment Léonard de Vinci, par sa vision humaniste, incarne l’esprit de son époque, la Renaissance, prémices de l’histoire moderne.

Les tarifs familles et individuels

Tarif plein : 8 €

Tarif réduit : gratuit

1er dimanche du mois : gratuit

Gratuit pour les moins de 26 ans

Informations : https://forumdepartementaldessciences.fr/activites/leonard-de-vincia-la-croisee-des-arts-et-des-sciences/

Forum des sciences 1 Place de l’Hôtel-de-Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 59 73 96 00 http://www.forumdepartementaldessciences.fr/ https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=6c4244e5-a41d-40b6-b3c6-7baef605d3e5;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=6c4244e5-a41d-40b6-b3c6-7baef605d3e5 [{« type »: « phone », « value »: « 0359739600 »}] [{« link »: « https://forumdepartementaldessciences.fr/activites/leonard-de-vincia-la-croisee-des-arts-et-des-sciences/ »}] Le Forum départemental des Sciences est un équipement culturel géré par le département du Nord. C’est un centre de culture scientifique, technique et industrielle – véritable service public de médiation culturelle généraliste sur le champ des sciences et des techniques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T14:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00

2024-08-24T14:00:00+02:00 – 2024-08-24T18:00:00+02:00