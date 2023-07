Renc’Art avec la Science : sur la piste secrète au Forum des Sciences Forum des Sciences Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Une lettre énigmatique a été récemment découverte, faisant référence à une île mystérieuse renfermant un trésor inestimable. Le Forum des Sciences a besoin de l'aide de la communauté pour percer les secrets de ce cryptogramme et trouver les indices disséminés dans la ville d'Enigma, afin de révéler l'emplacement de ce butin tant convoité.

Êtes-vous prêts à relever le défi ? Rejoignez-nous lors de notre événement spécial.

Êtes-vous prêts à relever le défi ? Rejoignez-nous lors de notre événement spécial. Date et horaires : Dimanche 30 juillet, à 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15.

Lieu : Forum des Sciences – Villeneuve d'Ascq

Participation gratuite : Cet événement est ouvert à tous les membres de la famille, à partir de 7 ans. L'entrée est gratuite, mais nous conseillons fortement de réserver votre place à l'avance, car la jauge est limitée à 5 familles par session.

Durée de chaque session : Chaque session durera environ 45 minutes, pendant lesquelles vous serez immergés dans un univers de mystère et d'excitation. N'oubliez pas de réserver votre place dès maintenant en appelant au 03 59 73 96 00.

Nous avons hâte de vivre cette aventure palpitante avec vous !

À bientôt,

Forum des Sciences 1 Place de l'Hôtel-de-Ville, 59650 Villeneuve d'Ascq
03 59 73 96 00
accueil-forumdessciences@lenord.fr

2023-07-30T14:15:00+02:00 – 2023-07-30T15:00:00+02:00

