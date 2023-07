Atelier 3/7 ans au Forum des Sciences : Akemba Forum des Sciences Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Atelier 3/7 ans au Forum des Sciences : Akemba Forum des Sciences Villeneuve-d’Ascq, 21 juillet 2023, Villeneuve-d'Ascq. Atelier 3/7 ans au Forum des Sciences : Akemba Vendredi 21 juillet, 15h00 Forum des Sciences sur inscription Rejoignez-nous pour un atelier passionnant dédié aux enfants de 3 à 7 ans.

Partez à l’aventure sur les traces des animaux les plus fascinants de la savane. Akemba, basé sur le géocaching, permettra aux enfants de développer leur sens de l’orientation, résoudre des énigmes et appréhender leur environnement.

Inscrivez votre enfant dès maintenant pour cette expérience unique ! Contactez-nous au 03 59 73 96 00 Date : Vendredi 21 juillet 2023

Heure : de 15h à 16h30

Lieu : Forum des Sciences – Villeneuve d’Ascq Forum des Sciences 1 Place de l’Hôtel-de-Ville, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 59 73 96 00 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil-forumdessciences@lenord.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T15:00:00+02:00 – 2023-07-21T16:30:00+02:00

2023-07-21T15:00:00+02:00 – 2023-07-21T16:30:00+02:00 atelier enfant N’JOY Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Forum des Sciences Adresse 1 Place de l'Hôtel-de-Ville, 59650 Villeneuve d’Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Age min 3 Age max 7 Lieu Ville Forum des Sciences Villeneuve-d'Ascq

Forum des Sciences Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/