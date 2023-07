Atelier 3/7 ans au Forum des Sciences : Aquabyss Forum des Sciences Villeneuve-d’Ascq, 20 juillet 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Atelier 3/7 ans au Forum des Sciences : Aquabyss Jeudi 20 juillet, 15h00 Forum des Sciences sur inscription

Ne manquez pas notre atelier d’enquête policière sous-marine pour les 3-7 ans !

Rejoignez-nous dans une aventure palpitante sous les océans !

Chers parents, avez-vous des petits détectives en herbe âgés de 3 à 7 ans ? BAGRUCHE, le roi des océans, a besoin de leur aide pour retrouver sa précieuse couronne dérobée par l’un de ses sujets. Nos marins accompagneront les enfants tout au long de cette enquête immersive.

Plongez dans un monde sous-marin rempli d’ateliers créatifs et d’un tapis de jeu de 12 m². En équipe, vos enfants collecteront des indices pour résoudre le mystère. Ils feront preuve de logique, de déduction et d’esprit d’équipe pour trouver le coupable.

Date : Jeudi 20 juillet 2023

Heure : de 15h à 16h30

Lieu : Forum des Sciences – Villeneuve d’Ascq

Les places sont limitées, réservez vite pour que vos enfants ne manquent pas cette aventure extraordinaire !

Pour réserver, appelez-nous au 03 59 73 96 00

https://www.youtube.com/watch?v=N7UwDPn9Kvs

