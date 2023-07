Atelier 3/7 ans au Forum des Sciences : Archéodino Forum des Sciences Villeneuve-d’Ascq, 19 juillet 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Atelier 3/7 ans au Forum des Sciences : Archéodino Mercredi 19 juillet, 15h00 Forum des Sciences sur inscription

Rejoignez-nous le 19 juillet pour un atelier 3/7 ans paléontologique passionnant !

Sur l’île d’Archéotopia, les dinosaures vous attendent ! Avec Pilou l’allosaure comme guide, partez à la découverte du métier de paléontologue. Les enfants pourront manipuler et développer leur motricité fine à travers des ateliers archéologiques créatifs. Ils seront également captivés par un dessin animé interactif qui les sensibilisera au monde de la paléontologie.

Et ce n’est pas tout ! Nous aurons également l’occasion de reconstituer ensemble un squelette de dinosaure de 2 mètres de long. Une expérience inoubliable pour nos petits explorateurs !

Date : 19 juillet

Horaire : de 15h à 16h30

Lieu : Forum des Sciences – Villeneuve d’Ascq

Présentation : https://www.youtube.com/watch?v=cEbMW0J4Nnw

