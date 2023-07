Atelier 3/7 ans au Forum des Sciences : Formulap1 Forum des Sciences Villeneuve-d’Ascq, 18 juillet 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Atelier 3/7 ans au Forum des Sciences : Formulap1 Mardi 18 juillet, 15h00 Forum des Sciences sur inscription

Ne manquez pas la course à la carotte avec les lapins les plus rapides du monde le 18 juillet !

Plongez dans une aventure captivante autour de la biodiversité, de la faune et de la flore dans une ferme. Les enfants joueront un rôle clé pour aider nos champions à relever les défis !

Cet atelier vous sensibilisera à la nature, aux animaux et au développement durable. Utilisez votre logique et votre énergie pour faire progresser votre équipe et gagner la course !

Date : 18 juillet

Horaire : de 15h à 16h30

Tarif : 3 € par personne

Lieu : Forum des Sciences – Villeneuve d’Ascq

Présentation : https://www.youtube.com/watch?v=GtwJk9OizE0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

atelier enfant

N’JOY