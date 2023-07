Enigma Forum des Sciences Villeneuve-d’Ascq, 14 juillet 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Enigma 14 juillet – 26 août Forum des Sciences sur inscription

Illusions retrouvées

Rien ne va plus dans la ville d’Enigma. Six personnes semblent avoir mystérieusement disparu de la circulation.

Pour tenter de retrouver leur trace, il sera essentiel de recueillir des informations auprès des habitants de la ville. Au cours de votre investigation, vous affinerez également vos connaissances sur le fonctionnement du cerveau, de l’œil et des illusions visuelles.

Notre perception visuelle influence-t-elle notre vision de la réalité ?

Codes secrets

Un pirate informatique vient de mettre la main sur les informations personnelles de la ville voisine, Paradis, et menace maintenant de s’en prendre Enigma.

En visitant cette ville fictive, le public pourra découvrir des techniques de chiffrement anciennes et d’autres plus modernes, certaines faisant appel au numérique et d’autre non… Le tout étant de trouver des façons fiables, rapides, efficaces et adapter afin de protéger les données de nos chers énigmatiques.

Horaires périodes scolaires

• Mercredi, samedi, dimanche et jours fériés

séances à 14h45 et 16h15

• 1er dimanche du mois (gratuit)

séances à 11h15, 13h15, 14h45 et 16h15

Horaires vacances

• Du mardi au dimanche et jours fériés

séances à 14h45 et 16h15

• 1er dimanche du mois (gratuit)

séances à 11h15, 13h15, 14h45 et 16h15

