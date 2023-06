Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Observation du soleil au Forum des Sciences Forum des sciences Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Observation du soleil au Forum des Sciences Forum des sciences Villeneuve-d’Ascq, 2 juillet 2023, Villeneuve-d'Ascq. Observation du soleil au Forum des Sciences 2 juillet et 6 août Forum des sciences Gratuit Devant le Forum départemental des Sciences, de 14h30 à 17h, le Club d’astronomie de la région lilloise (Carl) installe ses lunettes pour observer et tout apprendre sur le Soleil. Gratuit Forum des sciences 1 Place de l’Hôtel-de-Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 59 73 96 00 http://www.forumdepartementaldessciences.fr/ https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=6c4244e5-a41d-40b6-b3c6-7baef605d3e5;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=6c4244e5-a41d-40b6-b3c6-7baef605d3e5 Le Forum départemental des Sciences est un équipement culturel géré par le département du Nord. C’est un centre de culture scientifique, technique et industrielle – véritable service public de médiation culturelle généraliste sur le champ des sciences et des techniques. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T14:30:00+02:00 – 2023-07-02T17:00:00+02:00

2023-08-06T14:30:00+02:00 – 2023-08-06T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Forum des sciences Adresse 1 Place de l’Hôtel-de-Ville 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Lieu Ville Forum des sciences Villeneuve-d'Ascq

Forum des sciences Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/

Observation du soleil au Forum des Sciences Forum des sciences Villeneuve-d’Ascq 2023-07-02 was last modified: by Observation du soleil au Forum des Sciences Forum des sciences Villeneuve-d’Ascq Forum des sciences Villeneuve-d'Ascq 2 juillet 2023