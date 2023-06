Spectacle au Forum des Sciences : « Que du bonheur (avec vos capteurs) » Forum des Sciences Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Spectacle au Forum des Sciences : « Que du bonheur (avec vos capteurs) » Forum des Sciences Villeneuve-d’Ascq, 25 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq. Spectacle au Forum des Sciences : « Que du bonheur (avec vos capteurs) » Dimanche 25 juin, 15h00 Forum des Sciences entrée gratuite sur réservation Prêt(e)s pour un Renc’Art avec la Science ? Que du bonheur (avec vos capteurs) Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir l’univers fascinant de la magie à l’ère des technologies de pointe !

Rejoignez-nous au Forum départemental des Sciences pour assister à la représentation de Thierry Collet – Cie « Le Phalène » intitulée « Que du bonheur (avec vos capteurs) », où vous serez plongé dans l’histoire captivante d’un magicien qui doit faire face à la supériorité des machines dans son métier.

Vous découvrirez comment les algorithmes et les logiciels rivalisent avec l’intuition humaine pour lire dans les pensées des spectateurs et retrouver des cartes choisies dans un jeu. Un spectacle unique en son genre, qui vous fera réfléchir sur l’évolution de la magie à l’heure du numérique. Infos pratiques • Date : dimanche 25 juin 2023

• Horaire : à 15h

• Durée : 1h

• Public : enfants et adultes à partir de 15 ans

• Tarif : gratuit sur réservation

• Réservation en ligne : https://bit.ly/3qvwfNm Forum des Sciences 1 Place de l’Hôtel-de-Ville, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/3qvwfNm »}] [{« link »: « https://bit.ly/3qvwfNm »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-25T15:00:00+02:00 – 2023-06-25T16:00:00+02:00

2023-06-25T15:00:00+02:00 – 2023-06-25T16:00:00+02:00 spectacle magie Simon Gosselin Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Forum des Sciences Adresse 1 Place de l'Hôtel-de-Ville, 59650 Villeneuve d’Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Age min 15 Age max 99 Lieu Ville Forum des Sciences Villeneuve-d'Ascq

Forum des Sciences Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/

Spectacle au Forum des Sciences : « Que du bonheur (avec vos capteurs) » Forum des Sciences Villeneuve-d’Ascq 2023-06-25 was last modified: by Spectacle au Forum des Sciences : « Que du bonheur (avec vos capteurs) » Forum des Sciences Villeneuve-d’Ascq Forum des Sciences Villeneuve-d'Ascq 25 juin 2023