Atelier 2-7 ans : Sensations numériques au Forum des Sciences Forum des Sciences, 25 avril 2023, Villeneuve-d'Ascq. Atelier 2-7 ans : Sensations numériques au Forum des Sciences 25 – 28 avril Forum des Sciences Sur inscription Ne manquez pas notre atelier « Sensations numériques : un voyage en territoire sensible » pour les enfants de 2 à 7 ans. Vos enfants pourront découvrir des objets et des matières sonores et sensoriels connectés pour explorer le monde qui les entoure de manière ludique et créative.

Inscrivez-les dès maintenant pour qu’ils puissent s’amuser tout en s’épanouissant ! Informations pratiques Du mardi 25 au vendredi 28 avril

Horaire : à 14h30 et à 16h

Durée : 1h

Public : 2-7 ans

Tarif : 3€

Forum des Sciences 1 Place de l'Hôtel-de-Ville, 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

2023-04-25T14:30:00+02:00 – 2023-04-25T15:30:00+02:00

2023-04-28T16:00:00+02:00 – 2023-04-28T17:00:00+02:00 atelier enfants

