Exposition Vivant pour de vrai ! pour les 2/7 ans Forum des Sciences Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Exposition Vivant pour de vrai ! pour les 2/7 ans Forum des Sciences, 18 avril 2023, Villeneuve-d'Ascq. Exposition Vivant pour de vrai ! pour les 2/7 ans 18 avril – 27 août Forum des Sciences Réservation conseillée, 6€, gratuit pour les moins de 26 ans Vivant pour de vrai ! est une exposition dédiée aux enfants âgés de 2 à 7 ans qui les interroge – et les adultes les accompagnant aussi – sur ce qui définit le vivant. La découverte de l’exposition se fait au sein du petit forum, soit par une approche ludique et interactive de l’exposition, soit en expérimentant diverses animations dans l’espace « Atelier d’Atom ». L’exposition et l’atelier sont présentés et animés par un(e) médiateur(trice). Télécharger le document de présentation : https://bit.ly/3AatwdV

+ d’infos : https://forumdepartementaldessciences.fr/activites/vivant-pour-de-vrai/ Forum des Sciences 1 Place de l’Hôtel-de-Ville, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0359739600 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil-forumdessciences@lenord.fr »}] [{« link »: « https://bit.ly/3AatwdV »}, {« link »: « https://forumdepartementaldessciences.fr/activites/vivant-pour-de-vrai/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-18T11:15:00+02:00 – 2023-04-18T12:15:00+02:00

2023-08-27T16:45:00+02:00 – 2023-08-27T17:45:00+02:00 exposition enfant

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Forum des Sciences Adresse 1 Place de l'Hôtel-de-Ville, 59650 Villeneuve d’Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Age min 2 Age max 7 Lieu Ville Forum des Sciences Villeneuve-d'Ascq

Forum des Sciences Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/

Exposition Vivant pour de vrai ! pour les 2/7 ans Forum des Sciences 2023-04-18 was last modified: by Exposition Vivant pour de vrai ! pour les 2/7 ans Forum des Sciences Forum des Sciences 18 avril 2023 Forum des sciences Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord