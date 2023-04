Le live de la jungle Forum des sciences Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Le live de la jungle Forum des sciences, 26 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq. Le live de la jungle Dimanche 26 mars, 14h30 Forum des sciences Gratuit sans réservation Dimanche 26 mars 2023 de 14h30 à 17h30 au Forum des Sciences, venez doubler en temps réel un documentaire animalier grâce à un dispositif numérique ludique créé par l’artiste, quelque part entre performance musicale et jeu vidéo.

Vous incarnerez de façon réaliste, grâce à un système de morphing sonore transformant votre voix, les animaux d’une scène de prédation, illustrerez leurs déplacements et contrôlerez leur environnement sonore.

? Sans réservation

? Enfants et adultes à partir de 8 ans

? GRATUIT

? Par le collectif « Otium » Forum des sciences 1 Place de l’Hôtel-de-Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 59 73 96 00 http://www.forumdepartementaldessciences.fr/ https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=6c4244e5-a41d-40b6-b3c6-7baef605d3e5;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=6c4244e5-a41d-40b6-b3c6-7baef605d3e5 Le Forum départemental des Sciences est un équipement culturel géré par le département du Nord. C’est un centre de culture scientifique, technique et industrielle – véritable service public de médiation culturelle généraliste sur le champ des sciences et des techniques. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

