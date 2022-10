Spectacle de conte : « Il était une fois l’Internet » au Forum des Sciences Forum des Sciences Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

« Il était une fois l’Internet » est un curieux conte, qui mêle théâtre et numérique pour raconter le fonctionnement d’Internet aux enfants… handicap moteur mi Forum des Sciences 1 Place de l’Hôtel-de-Ville, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://bit.ly/3Sj7SdY »}] Prêt(e)s pour un Renc’Art avec la Science ? « Il était une fois l’Internet » est un curieux conte, qui mêle théâtre et numérique pour raconter le fonctionnement d’Internet aux enfants… et aux plus grands ! Au cœur du monde caché de l’Internet, Data s’élance dans un voyage initiatique sur des routes de fibre optique. Sur son chemin elle va rencontrer les étonnants personnages qui peuplent les machines de l’Internet et avec leur aide, elle va tout faire pour lever le voile sur les mystères du réseau… Par la Cie « 13r3p » Infos pratiques Dimanche 30 octobre à 15h30

Réservation en ligne : https://bit.ly/3Sj7SdY

A partir de 7 ans (enfants & adultes)

Durée : 50 mn

GRATUIT

