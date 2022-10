Mon dodo Forum des Sciences, 22 octobre 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Mon dodo 22 octobre – 6 novembre Forum des Sciences

réservation conseillée

Vos paupières sont lourdes… A quoi sert de dormir ? Que se passe-t-il quand je dors ? Pourquoi je rêve ? handicap moteur mi

Forum des Sciences 1 Place de l’Hôtel-de-Ville, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

Découvrir comment et en quoi le sommeil est un besoin vital.

Vos paupières sont lourdes…

A quoi sert de dormir ? Que se passe-t-il quand je dors ? Pourquoi je rêve ? Telles sont les questions que peuvent se poser les enfants lorsqu’ils vont se coucher pour la sieste ou pour la nuit.

Nous passons plus d’un tiers de notre vie à dormir et il existe plusieurs manières de dormir. Le sommeil est vital. Il permet la récupération physique, favorise l’adaptation à des situations nouvelles, développe les relations sociales et entretient des activités cognitives. C’est une aide au bien-être. Au travers des expériences et des approches diverses, l’exposition invite les enfants à découvrir leurs besoins en quantité et qualité de sommeil tout en abordant les notions de cycle et le rôle du sommeil dans leur développement.

Il est temps de se réconcilier avec la sieste.

Exposition itinérante réalisée par le Forum départemental des Sciences.

Infos pratiques

Horaires périodes scolaires

Mercredi, samedi, dimanche et jours fériés

séances à 14h30, 15h45 et 17h

1er dimanche du mois (gratuit)

séances à 11h15, 13h15, 14h30, 15h45 et 17h

Horaires vacances

du mardi au vendredi

séances à 11h15, 14h30, 15h45 et 17h

samedi, dimanche et jours fériés

séances à 14h30, 15h45 et 17h

1er dimanche du mois (gratuit)

séances à 11h15, 13h15, 14h30, 15h45 et 17h

TARIFS

Tarif plein : 6 €

gratuit pour les moins de 26 ans & 1er dimanche du mois



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-22T11:15:00+02:00

2022-11-06T18:00:00+01:00

Graphéine