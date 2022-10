Nuit des Bibliothèques au Forum des Sciences Forum des Sciences Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Nuit des Bibliothèques au Forum des Sciences Forum des Sciences, 15 octobre 2022, Villeneuve-d'Ascq. Nuit des Bibliothèques au Forum des Sciences 15 et 16 octobre Forum des Sciences

Entrée libre

Venez découvrir les expositions, les séances spéciales de planétarium, assister à un spectacle, écouter un conte ou raconter des histoires… handicap moteur mi Forum des Sciences 1 Place de l’Hôtel-de-Ville, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://bit.ly/3CKZn72 »}] En famille, seul ou entre amis, venez découvrir les expositions, les séances spéciales de planétarium, assister à un spectacle, écouter un conte ou raconter des histoires… en lien avec la thématique de l’année « grandeur nature » autour de la nature, de l’environnement et du développement durable. En partenariat avec la MEL dans le cadre du réseau « A suivre » (Bibliothèques et médiathèque de la Métropole). Programme complet > https://bit.ly/3CKZn72 Infos pratiques Date : Samedi 15 octobre de 14h à 20h30 et dimanche 16 octobre de 14h à 18h

Public : Adultes et enfants

Tarif : Entrée gratuite sans réservation

Lieu : Forum des Sciences – Villeneuve d’Ascq

