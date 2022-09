Fête de la Science au Forum des Sciences Forum des sciences, 7 octobre 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Vendredi 7 de 19h à 20h30, samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022 de 14h à 18h, des expositions, des conférences, des animations et des spectacles sur le thème du changement climatique.

Vendredi 7 octobre de 19h à 20h30, samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022 de 14h à 18h, des expositions, des conférences, des animations et des spectacles sur le thème « Changement climatique : atténuation et adaptation ».

Le Forum départemental des Sciences propose sur son site un Village des Sciences rassemblant des partenaires, conférenciers, chercheurs, acteurs culturels… pour la mise en place d’expositions, d’animations, de spectacles, de conférences autour de la thématique nationale « Changement climatique : atténuation et adaptation ».

Gratuit, pour adultes & enfants – sans réservation

1 – Table ronde : « quel impact de la pollution lumineuse sur la santé, l’environnement et la curiosité du ciel étoilé ? »

Cette table-ronde vous invite à découvrir les impacts de la pollution lumineuse en termes d’environnement, de santé et de visibilité du ciel étoilé au travers d’échanges avec différents spécialistes :

• date : vendredi 7 octobre

• horaire : de 19h à 20h30

• public : à partir de 15 ans

• inscription en ligne : https://bit.ly/3D11N20

2 – Exposition « Effets spéciaux : Crevez l’écran ! »

Cette exposition permet d’explorer les coulisses de fabrication des effets spéciaux en parcourant les étapes de la réalisation d’un film (depuis la préproduction jusqu’au travail de tournage, puis en studio de postproduction jusqu’à la diffusion en salle).

• date : samedi 8 et dimanche 9 octobre

• horaire : de 14h à 18h

• durée : visite libre

• public : à partir de 9 ans

3 – Exposition « Mon dodo »

Le sommeil est fragile… l’évolution du climat et l’augmentation des températures, comme nous avons pu le constater cet été, ont-elles un impact sur la qualité de sommeil des enfants ? Le petit forum invite enfants et parents en ce week-end de la Fête de la Science à explorer l’exposition Mon dodo et plus particulièrement les perturbateurs de sommeil et d’endormissement.

• date : samedi 8 et dimanche 9 octobre

• horaire : 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15

• durée : 45 mn

• public : pour les 2/7 ans + accompagnateurs

4 – Séance Planétarium

Partez à la découverte du ciel, émerveillez-vous devant plus de 4000 étoiles et rêvez devant le spectacle du ciel étoilé….

• Samedi 8 octobre

– 14h15 : « Poussières de lune » – à partir de 6 ans

– 15h15 : « Le petit ciel étoilé » – pour les 3/6 ans accompagnés

– 16h15 : « Exoplanètes » – à partir de 12 ans

• Dimanche 9 octobre

– 14h15 : « L’aveugle aux yeux d’étoiles » – à partir de 6 ans

– 15h15 : « Le ciel ce soir » – à partir de 9 ans

– 16h15 : « Regard vers le cosmos » – à partir de 12 ans

5 – Atelier : devenez paléo-enquêteur…

Devenez paléo-enquêteur et vivez une expérience originale pour comprendre l’évolution du climat de notre planète Terre ! Tantôt entièrement recouverte de glace, tantôt affichant des températures supérieures à 50°C…

• date : samedi 8 et dimanche 9 octobre

• horaire : 14h15 et 16h15

• durée : 45 mn

• public : à partir de 9 ans

6 – Atelier : « les trésors de Galico Jack »

Une aventure au fil de l’eau. Au bord d’un petit ruisseau, Alizée rencontre Calico Jack, un pirate qui a perdu son bateau. Ensemble, ils vont suivre le fil de l’eau dans une aventure qui va les emmener à la mer.

• date : samedi 8 et dimanche 9 octobre

• horaire : 14h15, 16h15 et 17h15

• durée : 1h

• public : pour les petits 2-6 ans

7 – Atelier : « Le cycle de l’eau »

Le public est invité à découvrir les différentes étapes du cycle de l’eau à travers un atelier découverte

• date : samedi 8 et dimanche 9 octobre

• horaire : 15h15 et 17h15

• durée : 1h

• public : à partir de 9 ans

8 – Conférence animée : « quel avenir pour nos déchets ? »

Spectacle projeté sur grand écran dans un environnement interactif, mélangeant découverte, jeu… pour une participation active des enfants, en boucle durant la manifestation

• date : samedi 8 et dimanche 9 octobre

• horaire : 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15

• durée : 1h

• public : 6/14 ans

9 – Atelier : « A demain soleil »

Un spectacle qui mêle le conte, la marionnette et la chanson.

• date : samedi 8 et dimanche 9 octobre

• horaire : 15h30

• durée : 1h

• public : à partir de 6 ans

10 – Atelier : « Buldimo »

Ingénieuse alliance d’un jeu de construction et d’un célèbre jeu de société de mots, Buldimo invite les enfants à mettre sur pied un projet collectif de construction.

Afin de gagner les matériaux dont il aura besoin pour construire la ville de ses rêves, il échafaude sa stratégie en équipe. Il est sensibilisé à l’orthographe par un jeu dynamique, le tout accompagné par un personnage charismatique (Buldimo) qui l’aidera à charpenter ses idées.

• date : samedi 8 et dimanche 9 octobre

• horaire : 14h15 et 16h

• durée : 1h30

• public : à partir de 8 ans

3 activités en accès libre tout au long de l’après midi

1 – Exposition « Sciences au féminin, au-delà des idées reçues »

Exposition consacrée à des portraits de femme de science d’aujourd’hui, leurs parcours, leurs conseils…

• date : samedi 8 et dimanche 9 octobre

• horaire : dès 14h15

• public : à partir de 11 ans

2 – Exposition « Histoire climatique de la Terre »

Un voyage à travers le temps pour découvrir l’évolution climatique de la Terre.

• date : samedi 8 et dimanche 9 octobre

• horaire : dès 14h15

• public : à partir de 9 ans

3 – Atelier « Autour de l’apiculture »

Fabrication de bougies, gaufrage de cadre hausse, dégustation de miel, de pollen, de propolis et autre aliment à base de miel – concours de coloriage.

• date : samedi 8 et dimanche 9 octobre

• horaire : dès 14h15

• public : à partir de 3 ans



