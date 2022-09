Exposition Effets spéciaux au Forum des Sciences Forum des sciences Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Exposition Effets spéciaux au Forum des Sciences 1 octobre 2022 – 27 août 2023 Forum des sciences Du 1er octobre 2022 au 28 août 2023, cette exposition permet d'explorer les coulisses de fabrication des effets spéciaux en parcourant les étapes de la réalisation d'un film. Forum des sciences 1 Place de l'Hôtel-de-Ville 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

Le Forum départemental des Sciences est un équipement culturel géré par le département du Nord. C'est un centre de culture scientifique, technique et industrielle – véritable service public de médiation culturelle généraliste sur le champ des sciences et des techniques. Du 1er octobre 2022 au 28 août 2023, cette exposition permet d'explorer les coulisses de fabrication des effets spéciaux en parcourant les étapes de la réalisation d'un film (depuis la préproduction jusqu'au travail de tournage, puis en studio de postproduction jusqu'à la diffusion en salle). Horaires pédiode scolaire Mercredi, samedi, dimanche et jours fériés

visite libre de 14 h à 18 h 1er dimanche du mois (gratuit)

visite libre de 11h à 18h Horaires vacances du mardi au vendredi

visite libre de 11h à 18h Samedi, dimanche et jours fériés

visite libre de 14 h à 18 h 1er dimanche du mois (gratuit)

visite libre de 11h à 18h Les tarifs familles & individuels Tarif plein : 6 €

Gratuit pour les moins de 26 ans & 1er dimanche du mois À partir de 8 ans. Infos : forumdepartementaldessciences.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-01T14:00:00+02:00

2023-08-27T18:00:00+02:00

