du lundi 15 mars au mardi 31 août à Forum des Sciences

Retrouvez nos expositions et outils itinérants du 15 mars au 31 août sur tout le département, près de chez vous.

[https://www.google.com/maps/d/edit?mid=14-C6V–8KD_TUK1deWyMa28whVhEIJuI&usp=sharing](https://www.google.com/maps/d/edit?mid=14-C6V–8KD_TUK1deWyMa28whVhEIJuI&usp=sharing) Cette année encore, nous renouvelons l’opération « Appel à projets ». Après « Moi, j’irai dans la Lune » le bilan :

[[https://www.youtube.com/watch?v=bu8wp1ih1Hg](https://www.youtube.com/watch?v=bu8wp1ih1Hg)](https://www.youtube.com/watch?v=bu8wp1ih1Hg) Le thème de 2021 est « Les étoiles : Sources d’Energie ».

24 porteurs de projets animeront autour de cette thématique des évènements divers : conférences, projections?️, atelier zéro déchet, pique-nique sous les étoiles ?

Entrée libre

