Organisé par le Secours catholique de Villenave d’Ornon. ——————————————————– Y interviennent une philosophe et des religieux (rabbin, prêtre, imam) et le public. Un pot est offert par le secours catholique pour clôturer.

Entrée libre • Pour tous

Le thème abordé sera “qu’est-ce qui nous anime aujourd’hui pour préparer demain ? ” Salle Saint-Delphin 455 route de Toulouse, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

