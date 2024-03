Forum des quartiers sud-ouest Espace Jean Vautrin Bègles, jeudi 14 mars 2024.

Forum des quartiers sud-ouest Contribuez à une instance participative de proximité Jeudi 14 mars, 18h30 Espace Jean Vautrin Entrée libre

Début : 2024-03-14T18:30:00+01:00

Fin : 2024-03-14T20:00:00+01:00

La Ville de Bègles développe une démarche de démocratie, plus vivante et plus ouverte, qui associe activement les citoyens aux processus de décision.

Animés par des habitantes et les habitants, ouverts à toutes et tous, à l’échelle des quartiers, ils sont au nombre de quatre et se réunissent tous les trimestres.

Forum des quartiers nord-ouest : jeudi 7 mars de 18h30 à 20h dans la salle 1 du complexe Langevin

Forum des quartiers sud-ouest : jeudi 14 mars de 18h30 à 20h à l’espace Jean Vautrin

Forums des quartiers sud-est : jeudi 21 mars de 18h30 à 20h à l’école Jean Zay

Forum des quartiers nord-est : jeudi 28 mars de 18h30 à 20h à ChapitÔ

Venez vous informer et dialoguer, donnez votre avis, participez, impliquez-vous ….. !

Plus d’informations en cliquant sur ce lien

ou 05 56 49 88 31

Espace Jean Vautrin Rue Alexis Labro 33130 Begles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 49 88 31

