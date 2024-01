Forum des Poursuites d’Études et des Anciens GIM IUT de Saint-Malo Saint-Malo, vendredi 9 février 2024.

Forum des Poursuites d’Études et des Anciens GIM Le département Génie Industriel et Maintenance organise son Forum des Poursuites d’Études ainsi que son Forum des Anciens le 9 février 2024 de 13h30 à 16h30. Vendredi 9 février, 13h30 IUT de Saint-Malo

À cette occasion, les étudiants en BUT Génie Industriel et Maintenance retrouveront toutes les informations pour envisager les possibilités de poursuites d’études qui s’offrent à eux. C’est l’opportunité pour les étudiants de découvrir et d’échanger avec des établissements, comme l’ICAM de Vannes, l’INSA de Rennes, l’ENSTA de Brest ou l’ENSIBS de Lorient.

À la suite du Forum des Poursuites d’Études, les étudiants pourront échanger avec les anciens diplômés de leur formation.

Certains ont poursuivi leur cursus universitaire en Écoles d’Ingénieurs ou Masters, d’autres ont opté pour une insertion professionnelle à la suite de leur diplôme obtenu à l’IUT de Saint-Malo. Ces échanges leur permettront d’obtenir des informations concrètes et ainsi de pouvoir se projeter plus facilement sur la poursuite d’études et l’insertion professionnelle à la suite du BUT GIM.

IUT de Saint-Malo 40 Rue de la Croix Desilles 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Paramé Ille-et-Vilaine Bretagne https://iut-stmalo.univ-rennes1.fr/