Forum des opportunités – Artisanat/Commerce de la Création à la Transmission Bletterans

2021-11-20 – 2021-11-20

Bletterans Jura Bletterans EUR Vous souhaitez vous installer à votre compte ? Ouvrir un commerce ? Réaliser un nouveau projet ? Trouver un pas de porte ? Réaliser un projet immobilier commercial ?

Venez rencontrer des professionnels pour vous aider dans votre projet !

Venez rencontrer des professionnels pour vous aider dans votre projet !

