Forum des musiciennes et musiciens Sud 77 Brasserie Pachama / La Genevraye / 77 La Genevraye, samedi 27 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T13:00:00+02:00 – 2024-04-27T20:00:00+02:00

Un collectif d’acteurices œuvrant dans les musiques actuelles (une vingtaine de structures) vous invites à un temps fort pour les musiciennes et musiciens. Le Forum sera l’occasion d’échanger ensemble autour d’ateliers, de rencontrer des actrices et acteurs des musiques actuelles du territoires sud seine-et-marnais et de faire connaissance avec les potentiel∙le∙s futur∙e∙s partenaires de vos projets .

Brasserie Pachama / La Genevraye / 77 4 Rue de la Ferme, 77690 La Genevraye La Genevraye 77690 Seine-et-Marne Île-de-France

Rencontre Musiciennes