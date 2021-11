Forum des musicien·nes La CLEF, 4 décembre 2021, Saint-Germain-en-Laye.

La CLEF et le RIF invitent les musicien·nes à une après-midi de rencontres avec des professionnel·les des musiques actuelles pour passer en revue les sujets utiles au développement d’un projet artistique, et la question importante de la santé des musicien·nes. OUVERTURE DES PORTES – 13h30 Accueil, inscriptions aux ateliers Attention : places limitées ⚠️ INTRODUCTION – 14h à 14h45 Présentation du déroulé de la journée par le RIF et La CLEF, focus sur la thématique santé, orientation vers les différents espaces. ATELIERS COLLECTIFS AUTOUR DE LA STRUCTURATION DES PROJETS MUSICAUX – 15h à 16h45 puis 17h à 18h45 Des professionnel·les du secteur de la musique recevront les groupes et artistes solo pour des rendez-vous partagés et thématiques de 45 minutes. C’est l’occasion d’échanger sur tous les aspects du développement d’un projet musical avec 4 ateliers en parallèle : ▪ Portage de son projet musical : association, oui mais comment, autre forme possible ? avec Emilie Vermorel et Maximilien Girault (La CLEF) ▪ Les dispositifs d’accompagnement : comment ça marche ? comment les identifier ? avec Maxime Rimmelé (La Cave / Argenteuil) + autre intervenant en cours de confirmation ▪ Les droits d’auteur et la diffusion de la musique enregistrée, quel état des lieux ? avec Pascal Lefevre (Sacem) + autre intervenant en cours de confirmation ▪ Les modèles économiques pour un projet artistique, quels soutiens, quelles subventions ? avec Valérie Suder (Teamzic) et Nicolas Acquaviva (Le RIF) ▪ La « boite à outils » de l’artiste pour démarcher : communication, graphisme, technique… Avec Mountain Fire + autre intervenant en cours de confirmation Inscription sur place. Durée : 45 min (voir horaires ci-dessus) FIL ROUGE MUSIQUE ET SANTE ▪ Dépistage auditif Créneaux de 20 min par personne, entre 15h à 18h45 Vous avez des doutes sur votre audition, souffrez d’acouphènes ou souhaitez simplement savoir où vous en êtes ? N’hésitez pas à réaliser un audiogramme qui vous permettra d’avoir un aperçu sur la qualité de votre audition mais aussi à obtenir des informations sur comment préserver votre audition dans votre pratique. ▪ Moulage de bouchons sur mesure – 14h-18h Le RIF en partenariat avec Agi-son et EarCare organise des sessions de réalisation d’empreintes groupées, au cours desquelles vous pouvez bénéficier de tarifs négociés sur des protecteurs auditifs sur-mesure. Bénéficiez de bouchons moulés au tarif de 89€ la paire au lieu de 175€. Sur inscription en amont uniquement : [https://bit.ly/3CAPZ2J](https://bit.ly/3CAPZ2J). ▪ Atelier Préparation vocale par Emilie Domergue 2 sessions d’1h45 : 15h à 16h45 ou 17h à 18h45 Depuis plus de 15 ans Emilie Domergue intervient en tant que coach vocal et scénique, témoin émerveillée de voir à quel point la technique vocale n’est pas réellement une science exacte. Chaque individu, voix, chaque corps a son fonctionnement. Elle travaille à comprendre toutes les interrogations, tous les mystères autour de la technique et pratique vocale. Dans ce travail introspectif, précis et passionnant qu’est la « quête de sa voix », elle s’appuie sur l’écoute des sensations, du pouvoir de la visualisation et la technique par le geste. Son objectif est de vous aider à trouver et par la même à comprendre, le fonctionnement de votre corps, de votre voix afin que vous puissiez être en maitrise total pour faire vos choix artistiques sereinement et chanter en toute liberté : recherche de tous les sons possibles d’une même voix, identité vocale et artistique, voix saturées, etc. ▪ Atelier Rythme et Chant O’passo par Etienne Gaillochet 2 sessions d’1h45 : 15h à 16h45 ou 17h à 18h45 O’PASSO permet aux débutants (et aux dégoutés du rythme !) de construire des fondations solides et aux plus expérimentés de consolider et d’élargir leur champ musical. L’aisance rythmique permet aux musiciens de retrouver un placement corporel plus souple, sans forcer, et d’éviter ainsi les micro-traumatismes (tendinites, fatigues, douleurs articulaires…). Cette méthode est basée sur l’indépendance et les pas de la marche. Par cet atelier, Étienne Gaillochet présentera ces méthodes ludiques et pratiques pour mieux maîtriser le rythme en travaillant une meilleure conscience de son corps. ▪ Séances de Chiropraxie par Come Florens Créneaux de 20 minutes par personne, entre 15h à 18h45 Toutes vos cellules communiquent avec votre cerveau grâce à votre système nerveux, qui est protégé (et parfois irrité) par votre colonne vertébrale. Votre chiropracteur ajuste votre colonne, vous aide à localiser et détendre les muscles forts ainsi qu’à renforcer les muscles faibles. Il vous permet de retrouver ou de conserver le meilleur de vos capacités et de vivre et de pratiquer sans douleur ! ET AUSSI ▪ Echanges entre musicien.ne.s en continu Un espace bar & écoute sera ouvert pour partager et échanger librement sur vos projets musicaux avec les professionnels et les artistes sur place, tout en diffusant vos morceaux. ▪ Stand Médiators sur mesure en continu Ponks Plectre vous présente ses créations pour mandoline, guitare et basse. Les médiators sont uniquement réalisés avec des matières recyclées et fabriqués entièrement à la main. ▪ Apéro ! à partir de 19h ———————————- Ce rendez-vous est ouvert à toutes et tous, quel que soit votre niveau de développement ! ? Entrée libre dés 13h30 Inscriptions sur place (sauf pour le moulage de bouchons). Attention : nombre de places limité pour les atelier ! ℹ Infos et réservations [assistantprod@laclef.asso.fr](mailto:assistantprod@laclef.asso.fr)

