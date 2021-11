Vitry-le-François Vitry-le-François Marne, Vitry-le-François Forum des Métiers Vitry-le-François Vitry-le-François Catégories d’évènement: Marne

Vitry-le-François

Forum des Métiers Vitry-le-François, 18 novembre 2021, Vitry-le-François. Forum des Métiers Salle du Manège Avenue du Quai des Fontaines Vitry-le-François

2021-11-18 – 2021-11-18 Salle du Manège Avenue du Quai des Fontaines

Vitry-le-François Marne 11ème forum à la rencontre des professionnels. Organisé par la Mission Locale. 11ème forum à la rencontre des professionnels. Organisé par la Mission Locale. Pass sanitaire obligatoire. 9h – 12h et 13h30 – 16h. +33 3 26 72 10 79 11ème forum à la rencontre des professionnels. Organisé par la Mission Locale. Salle du Manège Avenue du Quai des Fontaines Vitry-le-François

dernière mise à jour : 2021-11-04 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Vitry-le-François Autres Lieu Vitry-le-François Adresse Salle du Manège Avenue du Quai des Fontaines Ville Vitry-le-François lieuville Salle du Manège Avenue du Quai des Fontaines Vitry-le-François