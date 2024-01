Forum des Métiers : Vigne & Vin – 30 & 31 janvier 2024 Rue du Moulin-Noize Beaune, mardi 30 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-30 10:00:00

fin : 2024-01-31 18:00:00

La première édition du Forum des Métiers Vigne & Vin aura lieu les 30 et 31 janvier 2024 à la Cité des Climats et vins de Bourgogne, ouverte au mois de juin dernier à Beaune.

Au programme : découverte des métiers, simulateur, initiation à la dégustation, rencontre avec des pros, offre d’emploi, parcours de visite.

Imaginé par les équipes de VITA Bourgogne et de la Cité des Climats et vins de Bourgogne, cet événement a pour ambition de réunir tous les acteurs locaux œuvrant pour la formation et l’emploi dans le secteur viti-vinicole, promouvoir les opportunités de carrière, sensibiliser le grand public et mettre en avant l’attractivité de la Bourgogne viticole.

Rue du Moulin-Noize Cité des Climats et des Vins de Bourgogne

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



