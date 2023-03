Forum des métiers hôtellerie, restauration Palais des Congrès Beaune Catégories d’Évènement: Beaune

Côte-dOr EUR Forum des métiers hôtellerie et restauration. À la recherche d’un emploi ou en reconversion professionnelle?

Venez participez au Job Dating le lundi 20 mars 2023 au Palais des Congrès de Beaune. L’occasion de découvrir les métiers autours de l’hôtellerie et la restauration puis d’échanger en toute convivialité. Retrouvez des informations concernant les orientations, les formations, les alternances, les recrutements, les immersions & découvertes, les solutions mobilités & logements dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration… Des navettes seront mises à disposition pour les personnes n’ayant pas de moyens de transport. http://bit.ly/3IXkOoB Palais des Congrès 19 Avenue Charles de Gaulle Beaune

