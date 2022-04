FORUM DES MÉTIERS – ESTHUA Angers, 10 mai 2022, Angers.

FORUM DES MÉTIERS – ESTHUA Angers

2022-05-10 – 2022-05-10

Angers Maine-et-Loire

Le Centre de Congrès Jean Monnier accueillera le Forum des métiers de l’ESTHUA le 10 mai 2022.

Forum de l’apprentissage/stages/jobs d’été



1ère édition du forum de l’ESTHUA dédié à l’apprentissage mais aussi aux stages et jobs d’été. Une journée de recrutement ayant pour objectif de faciliter la rencontre entre les professionnels issus des secteurs Tourisme, de l’hôtellerie et de la Restauration et les étudiants de l’ESTHUA. Au programme: Job-dating, networking, ateliers thématiques…



Mardi 10 mai 2022 de 10h à 16h

Pour réserver votre stand, inscription obligatoire ici.



500 étudiants attendus

Le Centre de Congrès Jean Monnier accueillera le Forum des métiers de l’ESTHUA le 10 mai 2022.

Forum de l’apprentissage/stages/jobs d’été



1ère édition du forum de l’ESTHUA dédié à l’apprentissage mais aussi aux stages et jobs d’été. Une journée de recrutement ayant pour objectif de faciliter la rencontre entre les professionnels issus des secteurs Tourisme, de l’hôtellerie et de la Restauration et les étudiants de l’ESTHUA. Au programme: Job-dating, networking, ateliers thématiques…



Mardi 10 mai 2022 de 10h à 16h

Pour réserver votre stand, inscription obligatoire ici.



500 étudiants attendus

Angers

dernière mise à jour : 2022-04-18 par