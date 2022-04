Forum des Métiers du social, médico-social de la santé & de l’aide à domicile Tonneins Tonneins Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Tonneins

Forum des Métiers du social, médico-social de la santé & de l’aide à domicile Tonneins, 20 mai 2022, Tonneins. Forum des Métiers du social, médico-social de la santé & de l’aide à domicile Tonneins

2022-05-20 09:00:00 – 2022-05-20 17:00:00

Tonneins Lot-et-Garonne EUR Forum des Métiers du social, médico-social de la santé & de l’aide à domicile.

– + de 100 postes à pourvoir.

– + de 60 partenaires présents.

– + de 30 métiers représentés.

Plus d’infos sur www.adesformations.fr Forum des Métiers du social, médico-social de la santé & de l’aide à domicile. Forum des Métiers du social, médico-social de la santé & de l’aide à domicile.

– + de 100 postes à pourvoir.

– + de 60 partenaires présents.

– + de 30 métiers représentés.

Plus d’infos sur www.adesformations.fr ADES Marmande

Tonneins

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Tonneins Autres Lieu Tonneins Adresse Ville Tonneins lieuville Tonneins Departement Lot-et-Garonne

Tonneins Tonneins Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tonneins/

Forum des Métiers du social, médico-social de la santé & de l’aide à domicile Tonneins 2022-05-20 was last modified: by Forum des Métiers du social, médico-social de la santé & de l’aide à domicile Tonneins Tonneins 20 mai 2022 Lot-et-Garonne Tonneins

Tonneins Lot-et-Garonne