Forum des Métiers du Cuir Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Forum des Métiers du Cuir Romans-sur-Isère, 8 mars 2022, Romans-sur-Isère. Forum des Métiers du Cuir Avenue des Allobroges AFPA Drôme Ardèche Romans-sur-Isère

2022-03-08 14:00:00 14:00:00 – 2022-03-08 Avenue des Allobroges AFPA Drôme Ardèche

Romans-sur-Isère Drôme Romans-sur-Isère Fabriquer sa petite maroquinerie “Made in Afpa”… C’est possible ! candidatureformation2607@afpa.fr +33 9 72 72 39 36 https://www.afpa.fr/centre/centre-de-romans Avenue des Allobroges AFPA Drôme Ardèche Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2022-02-09 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Avenue des Allobroges AFPA Drôme Ardèche Ville Romans-sur-Isère lieuville Avenue des Allobroges AFPA Drôme Ardèche Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Forum des Métiers du Cuir Romans-sur-Isère 2022-03-08 was last modified: by Forum des Métiers du Cuir Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 8 mars 2022 Drôme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme