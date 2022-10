Forum des métiers de l’industrie et de l’aéronautique Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Forum des métiers de l'industrie et de l'aéronautique
Anglet, 25-26 octobre 2022

Le rendez-vous incontournable pour la découverte des métiers et la recherche d'emploi dans les secteurs de l'industrie et de l'aéronautique, coorganisée par l'UIMM Adour Atlantique (Union des industries et métiers de la métallurgie) et la Ville d'Anglet.

Espace de l'Océan, 1 place des Docteurs Gentilhe, Anglet

