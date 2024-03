Forum des métiers de l’économie sociale et solidaire Mijoteuse, 5 Place Joseph Verseille Colomiers, jeudi 21 mars 2024.

Témoignages , conseils d'expert.es et de professionel.le.s de France Travail et des métiers de l'Économie Sociale et Solidaire.
Jeudi 21 mars, 16h00 à 21h00
Mijoteuse, 5 Place Joseph Verseille

Témoignages , conseils d’expert.es et de professionel.le.s de France Travail et des métiers de l’Économie Sociale et Solidaire.

À destination de personnes en recherche d’orientation et de reconversion professionnelle.

Avec la participation de France Travail, l’association Solidarités Nouvelles face au Chômage et des acteurs locaux de l’ESS.

16h à 21h

Mijoteuse, 5 Place Joseph Verseille
Colomiers 31770
Haute-Garonne
Occitanie

