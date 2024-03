FORUM DES MÉTIERS DE LA TERRE ET DU GOÛT #4 La Ferme de Paris Paris, vendredi 15 mars 2024.

Le vendredi 15 mars 2024

de 10h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 12 ans. gratuit

La Ferme de Paris et l’association Abiosol vous invitent à la 4e édition du

Forum des métiers de la terre et du goût vendredi 15 mars 2024 de 10h à 17h.

Venez nombreux.euses à la découverte des acteur.ices d’une alimentation

juste et durable, du champ à l’assiette et qui sait, de votre métier de demain ?

Cette journée s’adresse à tous.tes dès le collège, ainsi qu’à toute personne en reconversion ou découverte professionnelle.

Cette journée s'adresse à tous.tes dès le collège, ainsi qu' à toute personne en reconversion

ou découverte professionnelle. Susciter des vocations pour ces métiers au

coeur des défis de demain et répondre aux grands enjeux du développement de

l’alimentation locale et durable sont les grands objectifs de cette rencontre. Cet événement

itinérant revient pour sa 4e édition dans le cadre exceptionnel de la Ferme

de Paris, au coeur du Bois de Vincennes, puis se tiendra dans différentes fermes urbaines

et tiers-lieux franciliens, afin de rendre plus accessibles les métiers de la terre

aux citadin.es. (Prochaine date: le 28 mars à Brétigny-sur-Orge, à proximité de la Ferme de

l’Envol)

Au programme: rencontres avec des professionnel.les, découverte des métiers de

la production agricole, de la transformation alimentaire mais aussi de l’environnement;

ainsi que des formations pour y accéder à tout moment de son parcours,.

Ateliers culinaires et agricoles, dégustations, exposition photographique, visite de la

ferme…

– Gratuit, sur réservation: ICI

– Enseignant.es, réservez un créneau et faites-vous accompagner pour préparer la visite: ICI

La Ferme de Paris est un équipement de la Mairie de Paris. Organisée sur 5 hectares

au coeur du bois de Vincennes, cette ferme en polyculture-élevage présente

une agriculture basée sur les principes de l’agroécologie et la permaculture.

Abiosol accompagne depuis 15 ans des porteur.euses de projets agricoles, de l’émergence

jusqu’à l’installation, à travers des formations et un suivi individuel au sein d’un réseau

d’acteurs de l’agriculture paysanne en Ile-de-France. Elle se compose du

Réseau AMAP IDF, Terre de Liens IDF et Les Champs des Possibles.

La Ferme de Paris 1, route du Pesage 75012

Contact : https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597

