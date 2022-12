Forum des métiers de la défense Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Forum des métiers de la défense Istres, 18 janvier 2023, Istres . Forum des métiers de la défense Halle polyvalente Place Champollion Istres Bouches-du-Rhône Place Champollion Halle polyvalente

2023-01-18 09:00:00 09:00:00 – 2023-01-18 16:00:00 16:00:00

Place Champollion Halle polyvalente

Istres

Bouches-du-Rhône Venez découvrir de nombreux métiers: gendarme, douanier, policier, commissaire des armées, agent de renseignement, sapeur-pompier, officier de police, garde du corps, détective, policier scientifique, adjoint de sécurité, agent de prévention, électronicien de l’armée de l’air, gardien de la paix, responsable de sécurité informatique, technicien de la police technique et scientifique, démineur, pilote de canadair, pilote d’hélicoptère, surveillant pénitentiaire…

L’unique rendez-vous pour rencontrer les corps d’armée et découvrir des métiers passionnants: armée de l’air, armée de terre, marine nationale. Le but est d’échanger avec les professionnels du secteur et les responsables de recrutement afin de découvrir les différents concours et conditions de recrutement. L’Espace Pluriel Jeunes, en partenariat avec la ville d’Istres, organise le forum des métiers de la Défense et de la Sécurité à la Halle Polyvalente et sur l’allée des Echoppes à Istres. +33 4 42 56 25 19 Place Champollion Halle polyvalente Istres

dernière mise à jour : 2022-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu Istres Adresse Istres Bouches-du-Rhône Place Champollion Halle polyvalente Ville Istres lieuville Place Champollion Halle polyvalente Istres Departement Bouches-du-Rhône

Istres Istres Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/istres/

Forum des métiers de la défense Istres 2023-01-18 was last modified: by Forum des métiers de la défense Istres Istres 18 janvier 2023 Bouches-du-Rhône Halle polyvalente Place Champollion Istres Bouches-du-Rhône Istres

Istres Bouches-du-Rhône