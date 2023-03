Forum des métiers d’art Ondreville-sur-Essonne Ondreville-sur-Essonne Catégories d’Évènement: Loiret

Loiret Ondreville-sur-Essonne L’ASAMEC vous invite à assister au forum des métiers d’art.

Au programme : grande loterie, visite du marais et de la minoterie, pain cuit au feu de bois, buvette et restauration sur place.

Entrée libre. asamec45@gmail.com https://asamec.wordpress.com/ ©ASAMEC

