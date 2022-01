Forum des Lieux à réinventer saison #2, 3 février 2022, .

2022-02-03

Horaire : 18:00 20:00

Gratuit : non

Vous avez une idée de projet sur un des 9 lieux proposés par l’appel à créativité ? Vous souhaitez rencontrer d’autres porteurs de projet ? Vous avez des questions techniques, réglementaires ? Vous vous intéressez à la démarche et souhaitez proposer un coup de main ? … >>> Futurs porteurs de projet, citoyens intéressés, rencontrons-nous ! Jeudi 3 février 2022 de 18H à 20H à la Manufacture des Tabacs Les Lieux à réinventer, c’est quoi ? C’est l’occasion donnée aux Nantaises et aux Nantais de faire preuve d’imagination et de créativité pour réinventer 9 lieux. Alors si vous souhaitez transformer ces lieux, repenser leurs usages et leur donner une nouvelle vie, proposez vos projets jusqu’au 6 mars 2022. Plusieurs services de la Ville et de la Métropole seront également présents pour vous accompagner et répondre aux questions. Infos pratiques : Pour toute information : https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/lieux Accès : 10Bis Bd de Stalingrad, 44000 Nantes ; tramway ligne 1 arrêt Manufacture ; bicloo Port du masque obligatoire

https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/events/rencontre-des-porteurs-de-projet-lieux-a-reinventer-saison-2