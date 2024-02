Forum des jobs d’été Pôle Jean Bertin Tarnos, samedi 16 mars 2024.

Un premier pas vers le monde du travail, ça vous dit ?

À la recherche d’un emploi pour juillet-août ? Ne cherchez plus ! Le forum des jobs d’été, qui s’adresse principalement aux Tarnosiens, aux habitants du Seignanx et du BAB, regroupe les meilleures opportunités.

Plus de 50 entreprises seront présentes dans les secteurs du tourisme, de la restauration, du commerce et des services (aide à la personne, gardes d’enfants, nettoyage, transports). Parmi elles l’agence SNCF de Bayonne, le Mega CGR, la Banque Populaire et bien d’autres encore.

Une belle opportunité pour découvrir le monde du travail.

Entrée libre Venir avec un CV.

Plus d’informations à information.jeunesse@ville-tarnos.fr

RDV de 8h30 à 12h. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 08:30:00

fin : 2024-03-16 12:00:00

Pôle Jean Bertin Avenue du 1er mai

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine

